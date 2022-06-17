https://news.day.az/society/1471507.html Пожар в многоэтажке в Баку
Пожар в многоэтажке в Баку
В многоэтажном жилом доме, расположенном на улице М.Хади в бакинском поселке Ахмедлы, вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
На место происшествия прибыли силы Госслужбы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
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