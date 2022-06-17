Пожар в многоэтажке в Баку

В многоэтажном жилом доме, расположенном на улице М.Хади в бакинском поселке Ахмедлы, вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На место происшествия прибыли силы Госслужбы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.