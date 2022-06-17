Сколько иностранных студентов обучается в Азербайджане?

В 2021-2022 учебном году в высших и средних специальных учебных заведениях нашей страны обучалось около 7400 иностранцев и лиц без гражданства из 101 страны.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, большинство обучающихся - граждане Турции, Ирана, Грузии, России, Ирака, Нигерии, Сирии, Индии, Пакистана, Китайской Народной Республики.

Отметим, что в качестве продолжения работы, проводимой в направлении расширения возможностей для обучения иностранцев в нашей стране, в прошедшем учебном году на портале portal.edu.az была запущена централизованная служба е-обращение ("SIA/CAS: Study in Azerbaijan Centralised E-Application Service").