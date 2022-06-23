Как долго продлится ветреная погода?

По данным на 14:00 23 июня, на территории страны наблюдалась ветреная погода, местами прогремели грозы, шли интенсивные дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер усиливался временами в Нахчыване, Гейчае до 22 м/с, в Нефтчале, Сабирабаде, Дашкесане, Джульфе до 20 м/с, в Мингячевире до 19 м/с, в Джафархане, Джейранчеле, Нафталане до 18 м/с, в Тертере, Агсу, Билясуваре, Шабране до 16 м/с, в Шаруре до 15 м/с, в Баку, Пираллахи до 20 м/с, на Нефтяных Камнях до 19 м/с, на острове Чилов до 17 м/с. По данным станции Нефтяные Камни, высота волн в море достигла 3.2 м.

Ветреная погода сохранится на территории страны до утра 24 июня. Днем 24 июня и 25 июня будет дуть умеренный южный ветер. В большинстве районов будет без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, локальные кратковременные ливневые дожди.