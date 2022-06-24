Азербайджанский самолет-амфибия приступил к тушению лесных пожаров в Турции

Азербайджанский самолет-амфибия задействован в тушении лесных пожаров в Турции.

Как сообщили Day.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, в Турцию был направлен самолет-амфибия BE-200ÇS МЧС для оказания братской стране помощи в предотвращении и тушении лесных пожаров.

"Сегодня утром самолет приступил к тушению лесных пожаров в турецкой провинции Мугла", - говорится в сообщении.