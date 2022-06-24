Какая сумма израсходована по направлениям деятельности Фонда YAŞAT?

Средства на счету Фонда YAŞAT на сегодняшний день составляют 73 781 435,79 маната.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции глава фонда Эльвин Гусейнов.

По его словам, в Азербайджане были проведены встречи в целом с 16 966 гражданами, 2 927 из которых являются членами семей шехидов, а 5 599 - получившими ранения участниками войны, изучены их нужды и потребности. Кроме того, приняты к исполнению 26 616 обращений от 12 526 граждан.

"Количество осуществленных платежей составляет 21 848. По направлениям деятельности фонда израсходованы 61 114 757,86 маната. Остальные средства составляют 12 666 677,93 маната", - сказал Гусейнов.