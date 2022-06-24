Сколько обращений членов семей шехидов и участников войны удовлетворил фонд YAŞAT?

На сегодняшний день Фонд YAŞAT удовлетворил в общей сложности 10 215 обращений по улучшению бытовых условий, в том числе 4 417 обращений членов семей шехидов, семь - членов семей пропавших без вести и 5 791 обращение получивших ранения участников войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции глава фонда, ветеран войны Эльвин Гусейнов.

По его словам, в связи с родившимися после 27 сентября 2020 года 102 детьми шехидов в рамках проекта Onlar bizə əmanət их семьям была оказана материальная помощь в размере одной тысячи манатов и открыты депозитные счета на имена этих детей на сумму пять тысяч манатов.

Гусейнов отметил, что на имя семи детей шехидов, потерявших обоих родителей, также открыты депозитные счета на сумму пять тысяч манатов.