В Баку автомобиль посольства Турции попал в ДТП
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На улице Альберта Агарунова в Наримановском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, легковой автомобиль KİA, принадлежащий посольству Турции, столкнулся с Honda Insight.

В результате аварии оба транспортных средства получили повреждения.

По данному факту проводится расследование.