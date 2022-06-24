https://news.day.az/society/1473611.html В Баку автомобиль посольства Турции попал в ДТП
В Баку автомобиль посольства Турции попал в ДТП
На улице Альберта Агарунова в Наримановском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, легковой автомобиль KİA, принадлежащий посольству Турции, столкнулся с Honda Insight.
В результате аварии оба транспортных средства получили повреждения.
По данному факту проводится расследование.
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