Жители Баку смогут посмотреть выступления военных оркестров

В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана 26 июня в различных частях города Баку будут организованы марш-парады и показательные выступления военных оркестров.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, 26 июня, с 10:00 до 12:00, военные оркестры пройдут маршем по следующим маршрутам:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY;

- Аллея шехидов - Flame Towers - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота "Гоша гала" - Кукольный театр - площадь "Азнефть" - памятник "Бахрам Гур";

- Парк Гусейна Джавида - проспект Гусейна Джавида - проспект Парламента - Аллея шехидов;

- Парк офицеров - здание цирка - Дворец Гейдара Алиева - улица Самеда Вургуна - проспект Нефтяников;

- памятник Нариманову - Центральный парк - Национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Национальный банк.

26 июня, с 19:00 до 21:00, в парке Гейдара Алиева (напротив Дворца Гейдара Алиева), на площади Государственного флага, в Музейном центре, в Парке офицеров, в Парке Кероглу и на Площади фонтанов пройдут показательные выступления военных оркестров.