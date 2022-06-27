Жителю Баку в драке нанесено семь ножевых ран

В Сабунчинском районе Баку в драке один человек получил тяжелые ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Забрат.

Так, Джавадов Эльман Эйюб оглу 1981 года рождения получил 7 ножевых ранений от своего знакомого Ясина Мамедова. Раненый доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту проводится расследование.