https://news.day.az/society/1474187.html Жителю Баку в драке нанесено семь ножевых ран
Жителю Баку в драке нанесено семь ножевых ран
В Сабунчинском районе Баку в драке один человек получил тяжелые ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Забрат.
Так, Джавадов Эльман Эйюб оглу 1981 года рождения получил 7 ножевых ранений от своего знакомого Ясина Мамедова. Раненый доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре