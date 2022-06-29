Какими будут цены на мясо на Гурбан байрамы? - ВИДЕО
Стоимость животных, которые будут выставлены на продажу в связи с Гурбан байрамы, предположительно, возрастет накануне праздника, а затем снизится.
Как передает Day.Az, продавцы на рынке в Товузе сообщили Xəzər Xəbər, что рост цен на корма повлиял на продажи.
Мясники на рынке Мингячевира отметили, что цены выросли на 1-3 маната по сравнению с предыдущими месяцами. А это отразится на стоимости жертвенных животных.
Продавцы сказали, что цена ягнят весом 14-15 кг составляет 190-200, килограмма ягнятины - 13, а баранины - 12 манатов.
Не исключено, что накануне праздника цены немного вырастут.
Кроме того, Минсельхоз в этом году традиционно планирует провести ярмарки "От села к городу".
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана заявило, что пункты забоя животных будут взяты под особый контроль. В них будет продаваться мясо животных, прошедших ветеринарный контроль и забитых в соответствии с санитарными правилами.
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