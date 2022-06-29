Какими будут цены на мясо на Гурбан байрамы?

Стоимость животных, которые будут выставлены на продажу в связи с Гурбан байрамы, предположительно, возрастет накануне праздника, а затем снизится.

Как передает Day.Az, продавцы на рынке в Товузе сообщили Xəzər Xəbər, что рост цен на корма повлиял на продажи.

Мясники на рынке Мингячевира отметили, что цены выросли на 1-3 маната по сравнению с предыдущими месяцами. А это отразится на стоимости жертвенных животных.

Продавцы сказали, что цена ягнят весом 14-15 кг составляет 190-200, килограмма ягнятины - 13, а баранины - 12 манатов.

Не исключено, что накануне праздника цены немного вырастут.

Кроме того, Минсельхоз в этом году традиционно планирует провести ярмарки "От села к городу".

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана заявило, что пункты забоя животных будут взяты под особый контроль. В них будет продаваться мясо животных, прошедших ветеринарный контроль и забитых в соответствии с санитарными правилами.