Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения посетили Шушу

Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященной теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития", второго июля совершили поездку в освобожденный от оккупации город Шуша.

Как передает Day.Az, они были проинформированы о городе Шуша и проводимых здесь работах по реконструкции.

Гости ознакомились с домом Хуршидбану Натаван, родником "Хан Гызы", центральной площадью города, где находятся бюсты выдающихся деятелей искусства - Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, крепостными стенами города Шуша, после чего отправились на Джыдыр дюзю.