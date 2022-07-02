https://news.day.az/society/1475834.html Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения посетили Шушу
Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения посетили Шушу
Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященной теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития", второго июля совершили поездку в освобожденный от оккупации город Шуша.
Как передает Day.Az, они были проинформированы о городе Шуша и проводимых здесь работах по реконструкции.
Гости ознакомились с домом Хуршидбану Натаван, родником "Хан Гызы", центральной площадью города, где находятся бюсты выдающихся деятелей искусства - Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, крепостными стенами города Шуша, после чего отправились на Джыдыр дюзю.
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