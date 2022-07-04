Водитель "Камаза" сбежал от полиции

Автомобиль "Камаз" с государственным регистрационным номером 41-BA-269 был остановлен на стационарном посту сотрудниками VI взвода полка ДПС Главного управления ГИБДД.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МВД.

Согласно информации, в ходе досмотра водитель В.Гасанов, умышленно скрывший государственные регистрационные знаки транспортного средства, при этом было установлено, что на транспортном средстве имеется неоплаченный штраф в размере 932 (девятьсот тридцать два) маната, узнав о желании правозащитников отправить автомобиль на штрафстоянку, скрылся с места.

Через некоторое время В.Гасанов вернулся на стационар на другой машине и заявил, что не будет платить штрафы, употребляя при этом нецензурную брань в адрес сотрудников милиции в административном здании взвода.

По этой причине В.Гасанов был задержан.

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, на Вусала Гасанова был составлен и направлен в суд для рассмотрения административный протокол, и по решению суда он был подвергнут административному аресту на 20 суток.