https://news.day.az/society/1476202.html Бакинское метро перешло на летний график
Бакинское метро перешло на летний график
Бакинское метро перешло на летний график.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно новому графику, в часы пик интервал движения поездов от станции "Азии Асланов" до станции "28 Мая" и в обратном направлении составит 2,5 минуты, а рано утром и ближе к ночи, когда пассажиров бывает мало, на этом участке интервал движения поездов составит 3 минуты и более.
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