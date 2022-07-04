Бакинское метро перешло на летний график.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно новому графику, в часы пик интервал движения поездов от станции "Азии Асланов" до станции "28 Мая" и в обратном направлении составит 2,5 минуты, а рано утром и ближе к ночи, когда пассажиров бывает мало, на этом участке интервал движения поездов составит 3 минуты и более.