В Баку задержаны похитители людей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, житель Баку Р.С., обратившийся в 25-й отдел полиции Низаминского РПУ, сообщил, что 3 июля на его мобильный телефон поступило сообщение о том, что его брат совершил преступление и в обмен на его освобождение требуют 500 манатов.

В результате неотложных мер, принятых сотрудниками полиции, было установлено, что его брата похитили ранее судимый житель Агстафинского района Х.Мурадов и житель Джебраильского района А.Гасанов. Оперативными мерами они были задержаны.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье 144 (Похищение человека) УК.