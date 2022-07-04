https://news.day.az/society/1476220.html В Баку задержаны похитители людей - Спецоперация МВД
В результате неотложных мер, принятых сотрудниками полиции, было установлено, что его брата похитили ранее судимый житель Агстафинского района Х.Мурадов и житель Джебраильского района А.Гасанов. Оперативными мерами они были задержаны.
В Баку задержаны похитители людей - Спецоперация МВД
В Баку задержаны похитители людей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, житель Баку Р.С., обратившийся в 25-й отдел полиции Низаминского РПУ, сообщил, что 3 июля на его мобильный телефон поступило сообщение о том, что его брат совершил преступление и в обмен на его освобождение требуют 500 манатов.
В результате неотложных мер, принятых сотрудниками полиции, было установлено, что его брата похитили ранее судимый житель Агстафинского района Х.Мурадов и житель Джебраильского района А.Гасанов. Оперативными мерами они были задержаны.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье 144 (Похищение человека) УК.
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