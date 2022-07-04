https://news.day.az/society/1476235.html В магистратуре БГУ создается специальность по налоговому праву
В магистратуре БГУ создается специальность по налоговому праву
Постановлением Кабинета министров в перечень специальностей вузов, утвержденного по приему студентов на 2022-2023 учебный год, по уровню магистратуры Бакинского государственного университета (БГУ) добавлена специальность "налоговое право".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по этой специальности планируется прием 10 человек - по 5 человек по азербайджанскому и английскому отделению.
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