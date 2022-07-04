В магистратуре БГУ создается специальность по налоговому праву

Постановлением Кабинета министров в перечень специальностей вузов, утвержденного по приему студентов на 2022-2023 учебный год, по уровню магистратуры Бакинского государственного университета (БГУ) добавлена специальность "налоговое право".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по этой специальности планируется прием 10 человек - по 5 человек по азербайджанскому и английскому отделению.