Ливень в Загатале нанес ущерб хозяйству местного населения и инфраструктуре

Продолжающийся с вечера 3 июля ливень привел к значительному повышению уровня воды в горных реках, берущих свое начало на территории северо-западных районов Азербайджана, в результате в некоторых населенных пунктах наблюдались сели, нанесен ущерб хозяйству местного населения и инфраструктуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате ливня под водой оказались около 200 домохозяйств, посевных площадей, ореховых садов в селах Юхары Чардахлар, Мухах, Гымыр, Базар, Чобанкол, Мамрух, Бахматли и Лахич. Мощный ветер повалил крупные деревья на территории района.

В настоящее время соответствующими структурами проводятся необходимые работы для устранения последствий стихийного бедствия.