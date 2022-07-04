Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 17 случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.