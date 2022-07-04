Завтра День открытых дверей в Аггельском и Ширванском нацпарках

В связи с днем основания Аггельского и Ширванского национальных парков, 5 июля в обоих национальных парках будет организован День открытых дверей, проведены образовательные и развлекательные мероприятия.

Как сообщила АЗЕРТАДЖ официальный представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева, туристы, посетившие Аггельский национальный парк, ознакомятся с природой национального парка, смогут понаблюдать за птицами и другими представителями фауны: "В Ширванском национальном парке для посетителей будет организован сафари-тур для наблюдения за джейранами", передает Day.Az.

Представитель службы отметила, что Аггельский и Ширванский национальные парки были созданы 5 июля 2003 года для охраны экосистем водно-болотных угодий, перелетных и оседлых видов птиц, джейранов.

"В национальных парках с богатым биоразнообразием есть маршруты, подходящие для разных возрастных категорий, чтобы туристы по этим маршрутам могли насладиться уникальными природными ландшафтами и отдохнуть. Если желаете интересно провести отпуск на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы, то вас ожидают Аггельский и Ширванский национальные парки", - подчеркнула А.Бабаева.