https://news.day.az/society/1476293.html Участник Отечественной войны скончался через три дня после ДТП
Участник Отечественной войны скончался через три дня после ДТП
В Азербайджане скончался участник Отечественной войны.
Как передает Day.Az, об этом axar.az сообщили его родственники.
По их словам, участник 44-дневной войны Искендер Зейналов три дня назад попал в ДТП и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он умер сегодня утром.
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