Участник Отечественной войны скончался через три дня после ДТП

В Азербайджане скончался участник Отечественной войны.

Как передает Day.Az, об этом axar.az сообщили его родственники.

По их словам, участник 44-дневной войны Искендер Зейналов три дня назад попал в ДТП и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он умер сегодня утром.