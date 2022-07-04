На Абшероне произошел пожар в автомастерской

В автомастерской, расположенной в поселке Дигях Абшеронского района и состоящей из восьми боксов, произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Загорелись кровля и оборудование в трех боксах, а также воспламеняющиеся части двух стоящих на ремонте легковых автомобилей ВАЗ.

Также от высокой температуры частично расплавилась ламбриновая конструкция подвесного потолка двух боксов. Остальная часть цеха и другие автомобили были защищены от огня.

Пожар был потушен.