https://news.day.az/society/1476301.html На Абшероне произошел пожар в автомастерской
На Абшероне произошел пожар в автомастерской
В автомастерской, расположенной в поселке Дигях Абшеронского района и состоящей из восьми боксов, произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Загорелись кровля и оборудование в трех боксах, а также воспламеняющиеся части двух стоящих на ремонте легковых автомобилей ВАЗ.
Также от высокой температуры частично расплавилась ламбриновая конструкция подвесного потолка двух боксов. Остальная часть цеха и другие автомобили были защищены от огня.
Пожар был потушен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре