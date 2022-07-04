Азербайджан получил от ВОЗ наборы для тестирования на оспу обезьян
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Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передал Азербайджану три тысячи наборов для тестирования на оспу обезьян для их использования в случае необходимости.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в азербайджанском представительстве ВОЗ, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что в Азербайджане на сегодня не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян. Однако по состоянию на 30 июня в 58 странах уже зафиксированы 5 322 случая заражения вирусом этого заболевания и один летальный исход.

"Азербайджан является одной из первых стран, получивших от ВОЗ наборы для тестирования, и эти инструменты помогут выявить случаи заражения и направить усилия общественного здравоохранения на предотвращение распространения данного заболевания. Мы стремимся поддержать страны с помощью проверенных средств общественного здравоохранения, включая мониторинг, отслеживание контактов и изоляцию инфицированных пациентов. Ранняя диагностика является важной частью этих усилий", - сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, слова которой приводятся в сообщении.

Также отмечается, что оспа обезьян - это заболевание, вызванное вирусом, который обычно наблюдается у животных. Его симптомы схожи с симптомами оспы, наблюдавшейся в прошлом, но клинически она протекает мягче (оспа была ликвидирована в 1980 году благодаря эффективной вакцине).

Вирус оспы обезьян передается от инфицированных животных к людям при непрямом или прямом контакте.