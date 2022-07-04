Как защитить себя от киберпреступников?

Несмотря на развитие информационных технологий и широкое распространение интернета, многие пользователи все еще слабо информированы о рисках, с которыми могут столкнуться в сети. От кибератак и мошенников не застрахован никто - ни государственные структуры, ни бизнес, ни обычные граждане.

Так, основные виды кибератак, которые выявлены за последний год в Азербайджане - это фишинг-атаки, социальная инженерия и создание сайтов-клонов СМИ, госструктур и других организаций.

Для усиления информационной и кибербезопасности в Азербайджане ряд ведомств и организаций, в число которых входят министерство цифрового развития и транспорта, Государственная служба по электронной защите, Служба государственной безопасности и ряд других структур, разрабатывают соответствующую национальную стратегию.

Как сказал Day.Az начальник отдела по связям с общественностью министерства внутренних дел Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев, только за 2021 год в МВД от граждан поступило более 100 обращений по факту мошенничества в сети.

"Все они были тщательно изучены, и в результате оперативного реагирования и вмешательства почти в 90 процентах случаев жалобы были удовлетворены, украденные средства - возмещены. Можно сказать, что жалобы, связанные с интернет-мошенничеством в Азербайджане, решаются оперативно. Лишь в некоторых случаях решение может занять определенное время, а именно, в случае, если мошенник находится в юрисдикции другой страны", - сказал Гаджиев.

По его словам, мошенники, пользуясь доверием людей, представляются сотрудниками банков и требуют личные данные граждан.

"Они также могут выдавать себя за сотрудников онлайн-магазинов,предлагая бонусы на какую-либо коммерческую операцию или же первичный взнос. Подобные случаи регистрируются не только в Азербайджане, но и в других странах. Поэтому интернет-пользователям нужно быть бдительными и не доверять незнакомым людям, перепроверять подозрительные письма, даже если они приходят от имени знакомых людей и родных", - добавил Гаджиев.

В свою очередь представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов подчеркнул, что пандемия и самоизоляция создали благоприятную почву для мошенников.

"Схемы обмана развиваются, методы социальной инженерии становятся все изощрённее. Так как эта угроза становится всё более очевидной и масштабной, бороться с ней нужно сообща всем участникам рынка, в том числе за счет повышения цифровой грамотности пользователей. Хочу поделиться опросом "Лаборатории Касперского" среди азербайджанских пользователей интернета, проведённым осенью 2021 года. Он показал, что 87 процентов опрошенных лично сталкивались с мошенничеством в сети, более половины респондентов (57 процентов) получали предложение выиграть в лотерею, 21 процент ответивших общался с лицами, выдающими себя за сотрудников банка, которые просили подтвердить пароль, номер банковской карты, пин-код, CVV-код или другие финансовые данные, и 21 процент участников опроса совершал покупки на малоизвестных сайтах "по очень привлекательным скидкам", но без последующего предоставления товаров/услуг", - сказал Мамедов.

Как отметила начальник отдела по связям с общественностью AccessBank Сарвиназ Алекперова, банк, руководствуясь принципами защиты клиентов, уделяет особое внимание вопросу конфиденциальности информации о людях, пользующихся услугами банка, а также эффективному решению жалоб.

"Клиенты обращаются к нам в случае возникновения каких-либо трудностей. Отмечу, что до сегодняшнего дня обращений о краже данных клиентов нашего банка не поступало", - сказала она.