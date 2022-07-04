Один человек пострадал в результате поломки лифта в Баку

Один человек пострадал в результате поломки лифта в жилом здании в Баку.

Как передает Day.Az, инцидент произошел около 19:30 по местному времени в здании по адресу 6А на улице Гасаноглу Наримановского района.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшая 48 летняя Захра Гасанова была доставлена в больницу с травмой стопы.

В связи с фактом ведется расследование.