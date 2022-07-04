https://news.day.az/society/1476334.html Генпрокуратура начала расследование в связи с поломкой лифта в Баку
Генпрокуратура начала расследование в связи с поломкой лифта в Баку
Генпрокуратура Азербайджана начала расследование в связи с поломкой лифта в жилом здании в Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Установлено, что 4 июля из-за технической неисправности не сработали тормоза лифта многоэтажки, расположенной по адресу дом 6, улица Гасаноглу, Наримановский район, и лифт со скоростью спустился с одного этажа на другой, в результате чего пострадала Захра Мамедова, 1974 года рождения, и была госпитализирована с травмой ноги.
В настоящее время прокуратура Наримановского района ведет расследование по данному факту", - говорится в сообщении.
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