https://news.day.az/society/1476563.html Полиция ищет мужчину, который с топором угрожал пассажирам в бакинском метро - ВИДЕО
Полиция ищет мужчину, который с топором угрожал пассажирам в бакинском метро - ВИДЕО
Министерство внутренних дел (МВД) начало расследование в отношении человека, который угрожал людям, распространяя в соцсети свои видео с топором в метро.
Как сообщил АПА начальник отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов, им известно об опубликованных видеокадрах, передает Day.Az.
"В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию этого человека. О результатах общественность будет проинформирована", - сказал Гусейнов.
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