Полиция ищет мужчину, который с топором угрожал пассажирам в бакинском метро

Министерство внутренних дел (МВД) начало расследование в отношении человека, который угрожал людям, распространяя в соцсети свои видео с топором в метро.

Как сообщил АПА начальник отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов, им известно об опубликованных видеокадрах, передает Day.Az.

"В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию этого человека. О результатах общественность будет проинформирована", - сказал Гусейнов.