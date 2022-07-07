Leobank - банк онлайн без филиалов и очередей

Когда кто-то говорит, что нужно открыть банковский счет, первыми в голову всегда приходят очереди, анкеты и долгая процедура получения карты. А что если мы скажем, что все это можно сделать за несколько минут не вставая с дивана? Да, благодаря тому, что интернет банкинг в Азербайджане стремительно развивается, это действительно реально.

Первый полностью интернет банк - это Leobank

Компания предоставляет все уже давно знакомые услуги, но в современном формате. Разберемся подробнее по всем важным пунктам.

1. Регистрация

Чтобы стать клиентом "Лео" достаточно скачать мобильное приложение. Оно доступно на всех современных платформах (IOS, Android), поэтому этот пункт не станет проблемой. При первом запуске проходим простую регистрацию: понятные вопросы, удобные формы для заполнения и забота в мелочах. Например, если нужно приложить личные документы, не нужно искать сканер для их оцифровки. Достаточно просто ввести дату рождения и фин номер, все подтянется автоматически!

Чтобы онлайн банк заработал полноценно, остается только получить пластиковую карту. Однако и это сделать очень просто.

2. Получение банковской карты

Ехать куда-то, ждать в очереди или пока закончится обеденный перерыв - это все остается в прошлом. Карту "Леобанк" абсолютно бесплатно доставит вам курьер в любое указанное место и время. Домой или на работу - не имеет значения, главное, чтобы клиенту было комфортно. Если же рядом с вами есть отделение Юнибанк, то получить карту можно там.

3. Использование

И с этим пунктом тоже ни у кого не возникнет проблем. Пополнить карту можно в терминалах и банкоматах Unibank, или же в терминалах MilliOn, E-Manat, Express Pay. Все происходит быстро и без лишних комиссий.

А как же снимать наличные, если весь банк онлайн? Все в тех же банкоматах Юнибанк. Операция проходит без взимания процентов - все просто и прозрачно.