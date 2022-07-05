В Азербайджане пройдет онлайн-ярмарка по продаже жертвенных животных
Министерство сельского хозяйства Азербайджана в рамках проекта "Из села в город" организует онлайн-ярмарку-продажу жертвенных овец в Баку и Сумгайыте, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
Для заказа жертвенных животных в режиме онлайн с 5 июля будет запущен портал www.qurbanliq.kendden.az.
Заказать жертвенных животных на портале граждане смогут с 18:00 5 июля по 18:00 8 июля, введя личную информацию и заняв онлайн-очередь в один из пунктов продаж.
Во время заказа граждане могут выбрать любой пункт, откуда хотят забрать жертвенных животных, дату и время. Жертвенные овцы по весу будут предлагаться гражданам в двух категориях. Цена жертвенного животного будет рассчитываться и оплачиваться за каждый килограмм в чистом весе. Граждане должны оплатить часть стоимости жертвенного животного (20 манатов) во время заказа через портал, а остальную часть - когда будут забирать жертвенное мясо из пункта продажи. После принятия заказа на мобильный телефон покупателя придет SMS-уведомление для подтверждения.
Заказанное жертвенное мясо граждане смогут забрать в следующих пунктах продаж на территории Баку и Сумгайыта.
Бинагадинский район, ул. Джафара Хандана, 52C;
Наримановский район, ул. Алияра Алиева, 26;
Гарадагский район, поселок Локбатан, Сальянское шоссе, 22;
Сабаильский район, ул. Гюльбалы Алиева, 20;
Хатаинский район, ул. Инглаба Исмаилова;
Ясамальский район, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 196 (около станции метро "Иншаатчылар");
Сабунчинский район, поселок Забрат, улица Бабека, 110H;
Сумгайыт, ул. Черкассы, 53-й квартал.
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