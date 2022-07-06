В Баку при взрыве в квартире тяжело пострадала женщина

В Насиминском районе Баку в результате взрыва из-за утечки газа в квартире тяжело пострадал один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на​ АПА, инцидент зарегистрирован по адресу: ул. Гусейн Сеидзаде, 26.

Взрыв прогремел, когда Айнура Гаралова включила свет в комнате. На место происшествия привлечены сотрудники МЧС и две бригады скорой помощи. Как сообщили АПА врачи "скорой", состояние А.Гараловой тяжелое.

На месте происшествия проводится экспертиза.