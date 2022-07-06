https://news.day.az/society/1476689.html В Баку при взрыве в квартире тяжело пострадала женщина - ФОТО - ВИДЕО
В Баку при взрыве в квартире тяжело пострадала женщина - ФОТО - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку в результате взрыва из-за утечки газа в квартире тяжело пострадал один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован по адресу: ул. Гусейн Сеидзаде, 26.
Взрыв прогремел, когда Айнура Гаралова включила свет в комнате. На место происшествия привлечены сотрудники МЧС и две бригады скорой помощи. Как сообщили АПА врачи "скорой", состояние А.Гараловой тяжелое.
На месте происшествия проводится экспертиза.
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