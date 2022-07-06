Началось первое крупное после пандемии паломничество Хадж

6 июля началось первое крупное после пандемии коронавируса паломничество Хадж.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в этом году Саудовская Аравия разрешила посетить Мекку 1 миллиону привитых паломников.

Из них 850 тысяч - иностранцы. Использование медицинской маски во время посещения является добровольным. Однако к выполнению некоторых массовых обрядов не допускаются лица моложе 65 лет.

В период пандемии были введены серьезные ограничения на паломничество. В 2020 году в самый разгар пандемии паломничество смогли совершить около 10 тысяч человек. А в 2021 году - 60 000 человек из числа граждан Саудовской Аравии и постоянно проживающих в этой стране иностранцев.

Согласно статистике, несмотря на смягчение ограничений в текущем году, число паломников не достигло допандемийного уровня. В 2019 году Мекку посетили 2,5 миллиона человек.