https://news.day.az/society/1476715.html На кладбище в Хырдалане нашли отрезанную человеческую ногу
На кладбище в Хырдалане нашли отрезанную человеческую ногу
На городском кладбище Хырдалана нашли отрезанную человеческую ногу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ногу вчера около 17:30 обнаружил мулла кладбища.
К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Был проведен осмотр места происшествия, нога направлена на экспертизу.
Ткань синего цвета, в которую была обернута нога, является частью одежды персонала медучреждений. Также обнаружена специальная марля, что говорит о том, что нога была отрезана хирургическим путем.
По факту ведется расследование.
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