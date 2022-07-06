В Баку легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус

На проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку перед станцией метро "Халглар достлугу" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве при главе Исполнительной власти города Баку.

В принадлежащий ООО Çinar Trans автобус регулярной маршрутной линии №40 с государственным номерным знаком 99 JZ 249, стоявший на остановке, сзади врезался легковой автомобиль марки Toyota Prius (99 DJ 615), занимавшийся незаконной пассажироперевозкой.

В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса и водитель автомобиля.

По факту ведется разбирательство.