Назначен новый советник министра здравоохранения Азербайджана

Приказом министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева Руфат Джахангир оглу Гаджиалибеков назначен новым советником главы ведомства по цифровизации здравоохранения.

Как сообщили Day.Az в минздраве, ранее Гаджиалибеков работал на руководящих должностях в международных компаниях HP, Microsoft, SAP и имеет 25-летний непрерывный опыт работы в сфере информационных технологий.

Следует отметить, что в декабре 2021 года указом Президента Ильхама Алиева Руфат Гаджиалибеков был награжден медалью "Терегги" за вклад в развитие сферы информационных технологий Азербайджана.