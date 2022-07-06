https://news.day.az/society/1476731.html Назначен новый советник министра здравоохранения Азербайджана
Назначен новый советник министра здравоохранения Азербайджана
Приказом министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева Руфат Джахангир оглу Гаджиалибеков назначен новым советником главы ведомства по цифровизации здравоохранения.
Как сообщили Day.Az в минздраве, ранее Гаджиалибеков работал на руководящих должностях в международных компаниях HP, Microsoft, SAP и имеет 25-летний непрерывный опыт работы в сфере информационных технологий.
Следует отметить, что в декабре 2021 года указом Президента Ильхама Алиева Руфат Гаджиалибеков был награжден медалью "Терегги" за вклад в развитие сферы информационных технологий Азербайджана.
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