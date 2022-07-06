В Загатале продолжаются поиски пропавшего туриста из Индии

В Загатале продолжаются поиски пропавшего туриста.

Как сообщил главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Махир Масимов в ответ на запрос Trend, поиски 29-летнего гражданина Индии, пропавшего в Загатальском районе, продолжаются, передает Day.Az.

Отметим, что к поискам привлечены 11 групп сотрудников соответствующих структур МВД, министерства экологии и природных ресурсов, МЧС, задействованы беспилотники. Также в поисках участвуют местные жители и альпинисты.

17 мая в полицию поступила информация о пропаже в Загатале гражданина Индии Кондавеети Маниката, 1993 года рождения.

В результате предварительного расследования было установлено, что 12 мая турист покинул отель, в котором остановился в Загатале, и отправился в высокогорную местность села Джар со сложным рельефом.