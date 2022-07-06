https://news.day.az/society/1476757.html В Баку рабочий погиб в результате несчастного случая
В Баку рабочий погиб в результате несчастного случая
5 июля около 18 часов на территории поселка Гала Хазарского района в результате несчастного случая погиб рабочий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Хазарскую районную прокуратуру.
В районную прокуратуру поступила информация о смерти рабочего Бакинского электромашиностроительного завода Эльфага Рагимова 1985 года рождения от травм, полученных в результате падения металлического предмета.
По данному факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.
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