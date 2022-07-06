В Баку переходившего дорогу пешехода сбили сразу два автомобиля.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел.

5 июля около 02:00 автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился житель города Баку И.Ордуханов, сбил переходившего дорогу жителя столицы Рахмана Халилова. От удара пешехода отбросило под колеса другого автомобиля марки Opel, которым управлял житель Товузского района У.Мамедов.

В результате пострадавший Р.Халилов скончался по дороге в больницу.

По факту в Низаминском районном управлении полиции ведется расследование.