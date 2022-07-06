В Азербайджане обнародованы дни совершения обряда жертвоприношения в Гурбан байрамы

Жертвоприношения в праздник Гурбан в Азербайджане могут продолжаться три дня, начиная с 9 июля.

"Гурбан байрамы выпадает на 10-е число месяца Зуль-хиджа - 9 июля по юлианскому календарю. Согласно шариату, жертвоприношения в Азербайджане могут продолжаться три дня, начиная с 9 июля", - говорится в фетве Управления мусульман Кавказа, сообщает Day.Az.