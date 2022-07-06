https://news.day.az/society/1476805.html Вниманию водителей: Определяется новая процедура
Вниманию водителей: Определяется новая процедура
Информация, содержащаяся в водительском удостоверении, будет в электронном порядке передаваться в информационную систему Бюро обязательного страхования.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении, предложенном в закон "Об обязательном страховании".
Другими словами, соответствующий орган исполнительной власти должен обеспечить передачу в электронную информационную систему Бюро обязательного страхования информации, содержащейся в доверенности и водительских правах по транспортному средству, числящемуся в его электронном информационном ресурсе.
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