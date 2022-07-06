В Хачмазе утонул в море один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в поселке Истису Хачмазского района в море (в 4 км от ближайшего пункта спасения на водах, на неконтролируемой территории) утонул 1 человек (личность уточняется).

К поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.