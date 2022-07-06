К сведению желающих работать учителями

В Азербайджане 14 июля стартует тестовый этап конкурса по приему на работу учителей на 2022/2023 учебный год.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве образования.

В сообщении отмечается, что информация о дате и месте проведения тестового этапа будет в ближайшее время отправлена на личные страницы кандидатов.