https://news.day.az/society/1476886.html К сведению желающих работать учителями
К сведению желающих работать учителями
В Азербайджане 14 июля стартует тестовый этап конкурса по приему на работу учителей на 2022/2023 учебный год.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве образования.
В сообщении отмечается, что информация о дате и месте проведения тестового этапа будет в ближайшее время отправлена на личные страницы кандидатов.
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