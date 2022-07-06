https://news.day.az/society/1476905.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, 36 человек вылечились.
Как сообщили Day.Az Оперативном штабе при Кабинете министров, смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 501 человек вылечились, 9 718 скончались, число активных больных - 287.
За прошедшие сутки проведено 2 755 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 977685 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре