В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, 36 человек вылечились.

Как сообщили Day.Az Оперативном штабе при Кабинете министров, смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 501 человек вылечились, 9 718 скончались, число активных больных - 287.

За прошедшие сутки проведено 2 755 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 977685 тестов.