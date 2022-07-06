Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2140 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 541, вторую дозу получили 188 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1254, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 157 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 776 901, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 358 266, вторую дозу получили 4 854 859 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 313 744, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 250 032 человека.