Объявлены правильные ответы на тестовые задания приемных экзаменов в вузы по III группе специальностей
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В Азербайджане обнародованы правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы по III группе специальностей.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты вступительных экзаменов по III группе специальностей будут объявлены в ближайшие две недели.

Правильные ответы на вопросы закрытого и открытого типа:

III группа специальностей, подгруппа DT (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа DT (русский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (русский сектор).