Названо число религиозных организаций, прошедших в Азербайджане госрегистрацию

С момента начала процесса перерегистрации религиозных организаций (1 сентября 2009 г.) по сегодняшний день в Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными структурами прошли госрегистрацию 992 религиозные структуры.

Как сообщает Day.Az, об этом на заседании коллегии госкомитета, посвященном итогам шести месяцев этого года и предстоящим задачам, сказал заведующий отделом ведомства по работе с религиозными учреждениями Джахандар Алифзаде.

Он отметил, что в указанный период был запрещен ввоз в Азербайджан и распространение книг, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.

Была проведена экспертиза 108 наименований религиозной литературы, представленных на религиозную экспертизу для издания в стране. В отчетный период 178 наименований литературы религиозного назначения получили контрольные марки, сказал Алифзаде.