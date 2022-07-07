Сегодня состоится вступительный экзамен во II группу

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе специальностей и экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, экзамены проводятся в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен начинается в 10:00. За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 заканчивается допуск, после чего прибывшие участники не допускаются в здание экзамена.

В целях предотвращения массовости для участников экзамена было установлено разное время входа в экзаменационное помещение, и это время указано в выпускном листе участника экзамена. Поэтому необходимо прибыть в здание экзамена в то время, которое указано в выпускном листе.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

- Выпускной экзаменационный лист;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

- Участники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами должны иметь справку, выданную образовательным учреждением и с прикрепленными к ней фотографиями (в справку вклеивается фотография участника размером 3х4 см, а фотография заверяется печатью).

В городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 67 экзаменационных зданий, 1177 экзаменационных залов. Для управления экзаменами были назначены 67 руководителей экзаменов, 195 руководителей экзаменов, 1474 преподавателя, 167 сотрудников режима выпуска, 67 представителей зданий.

В экзамене предполагается участие 15736 абитуриентов. Из абитуриентов 14287 человек являются выпускниками азербайджанского, а 1449 русского отделения.

В экзамене примут участие 14 абитуриентов с ограниченными физическими возможностями (I группа инвалидности, нарушения слуха и др.). Для удобства этих абитуриентов в экзаменационных помещениях выделены отдельные залы для чтения заданий для инвалидов по зрению, заполнения листа ответов и т.д., для работы назначены индивидуальные контролеры. Созданы специальные условия для доступа и комфортного передвижения абитуриентов с ограниченными возможностями.

Для освещения хода экзамена аккредитацию в ГЭЦ прошли 19 представителей СМИ, в том числе из регионов.