В Баку обнаружена ручная граната Ф-1

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на проспекте Бабека в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с этим на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ходе осмотра места происшествия были обнаружены 1 ручная граната Ф-1 и 3 запала УЗРГМ.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для их обезвреживания.

В ходе дополнительного обыска на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.