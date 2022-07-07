В Баку автомобиль дорожной полиции попал в ДТП

В Баку автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) попал в ДТП.

Как сообщил Day.Az старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли, ДТП произошло в тоннеле на проспекте Зии Буниятова.

"Перед ДТП проводилась промывка тоннеля. Дорога была скользкой. Автомобиль ДПС столкнулся с водовозом, доставлявшим воду для промывки тоннеля. В результате сотрудник Управления Государственной дорожной полиции города Баку, сержант полиции получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести", - отметил Араз Аскерли.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), расследование продолжается.