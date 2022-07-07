Объявлены результаты приема в лицеи и гимназии

Обнародованы результаты централизованного процесса приема в лицеи и гимназии на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, результаты можно узнать на портале электронного перевода учащихся (https://sy.edu.az), войдя в личный кабинет.

Отметим, что в отборочном этапе приняли участие 10499 учащихся лицеев и гимназий.