https://news.day.az/society/1477093.html Объявлены результаты приема в лицеи и гимназии
Объявлены результаты приема в лицеи и гимназии
Обнародованы результаты централизованного процесса приема в лицеи и гимназии на 2022-2023 учебный год.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, результаты можно узнать на портале электронного перевода учащихся (https://sy.edu.az), войдя в личный кабинет.
Отметим, что в отборочном этапе приняли участие 10499 учащихся лицеев и гимназий.
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