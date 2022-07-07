ГЭЦ изменил оценки 136 абитуриентам
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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) распространил информацию Апелляционной комиссии, организованной в связи с результатами вступительных экзаменов по I-IV группам, проведенным 21-22 мая и 4-5 июня.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, заявления подал 971 абитуриент.

ГЭЦ изменил оценки 136 абитуриентам.

Отметим, в этих экзаменах участвовало 81 429 абитуриентов, были проверены письменные работы по 732 861 заданиям.