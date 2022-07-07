В Баку восстанавливают разрушенную мозаику, посвященную Низами Гянджеви

В Баку началась реставрация посвященной Низами Гянджеви и творчеству великого поэта мозаики, находящейся в разрушенном состоянии.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Исполнительной власти Хатаинского района.

Отмечается, что реставрируемый памятник находится на пересечении улиц Наджафгулу Рафизаде и Афияддина Джалилова: "На территории находится мозаика, посвященная творчеству Низами Гянджеви. Работа по восстановлению этой мозаики уже началась. Работа будет завершена в ближайшее время. Участок перед памятником также будет благоустроен".