Уголовное дело об убийстве чемпиона мира в Баку передано в суд

Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана завершило предварительное расследование уголовного дела по факту умышленного убийства 14 марта 2022 года Юсифова Заура Али оглу, 1984 года рождения, в магазине Qardaşlar в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщили Day.Az в Генпрокуратуре.

В сообщении отмечается, что в ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Ширалиев Самир Фархад оглу, 2000 года рождения, совершил умышленное убийство чемпиона мира по кикбоксингу Заура Юсифова, подозреваемого в убийстве его двоюродного брата Эмина Сафарова по прозвищу "Эмин 444" в 2019 году.

На основании собранных доказательств Самиру Ширалиеву было предъявлено обвинение по статьям 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) и 228.4 (незаконное приобретение, продажа или ношение оружия) УК. Уголовное дело по факту убийства направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.